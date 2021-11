Cristiano Ronaldo geeft shirt aan jonge veldbestormer

Hij beloonde de veldbestormer - die direct na het laatste fluitsignaal van de WK-kwalificatiewedstrijd het veld op kwam - met zijn shirt, waarna zij hem een flinke knuffel gaf.

Het is een trend de laatste maanden, dat jonge voetbalfans het veld betreden tijdens of direct na een wedstrijd. Begin september tijdens Nederland-Montenegro (4-0) liep onder andere Amin (13) het veld op richting Memphis Depay. Hij en zijn mede veldbestormers kregen een stadionverbod en een boete. Ook vorige week in de Conference League na Tottenham Hotspur-Vitesse was het raak.