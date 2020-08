Herbeleef de sensationele zege van Max Verstappen

Als enige van de top-10 startte Verstappen de vijfde race van het seizoen zondagmiddag op de harde band. Die keuze pakte uiteindelijk formidabel uit. Valtteri Bottas verzekerde zich zaterdagmiddag van pole position, regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft de tweede positie in handen. Nico Hülkenberg, die de positief op corona geteste Sergio Pérez bij Racing Point vervangt, bemachtigde verrassend de derde plek in de startopstelling.

In de voorgaande vier races eindigde Verstappen drie keer op het podium, één keer viel hij uit. Vorige week, tijdens de eerste van twee GP’s in Engeland, finishte hij als tweede. Het levert hem voorlopig de derde plaats in de stand om het wereldkampioenschap op, achter Hamilton en Bottas.

