Nederlandse autosportfederatie introduceert digitale racelicentie

Die speciale racelicentie, opgericht door het zogeheten KNAF Digital in samenwerking met Logitech G, is te behalen via een digitale racecursus. KNAF Digital organiseert met steun van NOC*NSF onder meer officiële kampioenschappen via populaire sportgames. Online racen is de laatste jaren erg populair geworden. Ook Formule 1-coureurs als Max Verstappen zijn fervente simracers.

Bij de digitale racecursus fungeert Rudy van Buren als instructeur. Van Buren is actief in de Porsche Carrera Cup Deutschland en ook simulatorcoach bij de KNAF. Alle Nederlandse geïnteresseerden die de cursus doorlopen krijgen automatisch een digitaal racecertificaat. Voor 20 euro per jaar is daarop nog een digitale racelicentie aan te schaffen. Daarmee kan een simcoureur deelnemen aan speciale competities en maakt hij of zij kans op prijzengeld.

„Nu bieden we echt iedereen die wil racen de mogelijkheid een officiële racelicentie te halen”, aldus Maarten van Wesenbeeck, general manager van de KNAF. „Als federatie erkennen we al jaren virtueel racen als vorm van autosport met de laagst mogelijke instapdrempel. Met de digitale racecursus en racelicentie zetten we virtueel racen definitief op hetzelfde niveau als de fysieke disciplines.”