Ten Hag: ’Op dit moment zijn we absoluut nog niet zo goed’

„We moeten doorgaan, onszelf verbeteren en het maximale geven, want goed is voor mij niet goed genoeg. En op dit moment zijn we absoluut nog niet zo goed”, zei Ten Hag na de nipte 3-2-zege.

„We hebben dat zondag gezien en we moeten het nog veel beter doen. Ik denk dat het grootste probleem is, en dat is wat we eerder in wedstrijden veel beter deden: de intensiteit”, vervolgde de trainer. „We moeten elke wedstrijd de intensiteit op het veld brengen. Dat was het grote verschil tussen City en United, dus dat is de eis aan onze ploeg, aan al onze spelers, daar moet iedereen verantwoordelijkheid voor nemen.”

Manchester United verloor afgelopen weekend met liefst 6-3 van stadgenoot Manchester City. Aankomend weekend wacht United in de Premier League de uitwedstrijd tegen Everton.

United staat na zeven duels zesde in de competitie. In de Europa League heeft Ten Hag met zijn ploeg 6 punten na drie duels.