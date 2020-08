Mooie onderscheiding voor Robert Lewandowski

Lewandowski kreeg 276 stemmen, zijn ploeggenoten Thomas Müller en Joshua Kimmich eindigden als tweede en derde met respectievelijk 54 en 49 stemmen.

De 32-jarige Pool maakte afgelopen seizoen in alle competities 55 doelpunten voor Bayern München, dat naast de ’dubbel’ in eigen land ook de Champions League won. „Ik ben trots op deze uitverkiezing. Des te meer omdat de verwachtingen ieder jaar hoger worden en ik ze steeds weer probeer te overtreffen”, aldus Lewandowski, die Marco Reus van Borussia Dortmund opvolgt als voetballer van het jaar. Hij is de eerste buitenlander sinds Kevin De Bruyne in 2015 die deze prijs ontvangt.

Hansi Flick werd gekozen tot trainer van het jaar. De trainer van Bayern, die in het najaar van 2019 de ontslagen Niko Kovac opvolgde, kreeg de voorkeur boven Jürgen Klopp van Liverpool. De Deense Pernille Harder van VfL Wolfsburg ontving de prijs voor voetbalster van het jaar.