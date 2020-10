Jillert Anema kan weer ademhalen met Team Zaanlander

Royal A-ware is komend seizoen met Zaanlander-kaas de nieuwe sponsor van de dames- en heren langebaanschaatsploeg onder leiding van Jillert Anema. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Met kaasproducent Zaanlander, onderdeel van Royal A-ware en het huismerk van kruidenier Albert Heijn, kan de langebaanploeg van Jillert Anema, in elk geval weer wat opgeluchter ademhalen dan in de voorbije coronamaanden. Het bedrijf heeft zich net voor de (nog twijfelachtige) start van het seizoen, volgende week officieel met de NK Afstanden in Thialf, aan de formatie verbonden. „Met de intentie dat we lang zullen samenwerken”, zegt de coach tevreden.