’Met 8-7 winnen is in principe ook goed’

„Ik denk zelfs dat het de ploeg vertrouwen geeft dat APOEL niet heeft gescoord”, geeft André Onana een positieve draai aan het doelpuntloze gelijkspel. „Iedereen heeft daarvoor gevochten. Helemaal na de rode kaart van Noussair Mazraoui.”

Opnieuw de nul houden, zou plaatsing een stuk dichterbij brengen. „Maar het gaat niet om mij. Als we met 8-7 winnen, is het in principe ook goed. Al vind ik een clean sheet met het oog op de toekomst wél belangrijk, omdat het de verdedigers, de rest van het team en mij nog meer vertrouwen zal geven.”