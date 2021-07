Sport Kort: AZ wint na Panathinaikos ook van OFI Kreta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

AZ wint na Panathinaikos ook van OFI Kreta

18.05 uur: AZ heeft in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen ook de tweede wedstrijd tegen een Griekse tegenstander gewonnen. Drie dagen na de zege op Panathinaikos (3-0) zette het elftal van trainer Pascal Jansen woensdag in het Noord-Hollandse Dirkshorn OFI Kreta met 2-0 aan de kant.

Albert Gudmunsson opende in de 8e minuut de score. In de 58e minuut zorgde invaller Jorn Berkhout voor de tweede treffer tegen de nummer 13 van Griekenland van vorig seizoen.

Bij AZ deden internationals Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Marco Bizot niet mee. Het drietal zat niet in de wedstrijdselectie, maar was wel als toeschouwer in Dirkshorn aanwezig. Koopmeiners, Wijndal en Bizot hopen deze zomer een transfer te maken, in navolging van Calvin Stengs, die onlangs de overstap maakte naar OGC Nice.

De Nederlanders Jonathan de Guzman, Mike van Duinen en Luc Castaignos hadden een basisplaats bij OFI Kreta. Doelman Boy Waterman deed niet mee.

AZ won eerder in de voorbereiding van NEC (4-1) en TOP Oss (3-0), speelde gelijk tegen Anderlecht (1-1) en Racing Genk (1-1) en verloor van RB Leipzig (1-0). De Alkmaarders spelen zaterdag thuis tegen Real Sociedad en zondag 8 augustus tegen Torino. AZ start de competitie zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Donderdag 19 augustus en donderdag 26 augustus staan de play-offs van de Europa League voor de Noord-Hollanders op het programma.

De Plus door virale infectie uitgeschakeld

15.01 uur: De Belgische wielrenner Laurens De Plus is voorlopig uitgeschakeld. De 25-jarige coureur van Ineos-Grenadiers is getroffen door een virale infectie. Hij moet daarom een pauze inlassen.

De Plus kwam in 2020 nauwelijks in actie vanwege blessures. Hij verruilde eind vorig jaar Jumbo-Visma voor zijn huidige ploeg. Dit wielerseizoen ging het nog niet veel beter met hem. Hij kwam alleen in actie in de Ronde van de Provence, Parijs-Nice, de GP Miguel Indurain en de Ronde van Baskenland. Daarna bleek De Plus overtraind en werd hij niet geselecteerd voor de Tour de France.

„Het team heeft zich samen met Laurens hard ingespannen om een diagnose te stellen”, laat Ineos-Grenadiers weten. „Nu is een periode van verplichte rust noodzakelijk. Laurens krijgt alle steun van het team. We kijken ernaar uit om hem gauw weer op de fiets te zien.”