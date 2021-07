Sport Kort: wielrenner De Plus door virale infectie uitgeschakeld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

De Plus door virale infectie uitgeschakeld

15.01 uur: De Belgische wielrenner Laurens De Plus is voorlopig uitgeschakeld. De 25-jarige coureur van Ineos-Grenadiers is getroffen door een virale infectie. Hij moet daarom een pauze inlassen.

De Plus kwam in 2020 nauwelijks in actie vanwege blessures. Hij verruilde eind vorig jaar Jumbo-Visma voor zijn huidige ploeg. Dit wielerseizoen ging het nog niet veel beter met hem. Hij kwam alleen in actie in de Ronde van de Provence, Parijs-Nice, de GP Miguel Indurain en de Ronde van Baskenland. Daarna bleek De Plus overtraind en werd hij niet geselecteerd voor de Tour de France.

"Het team heeft zich samen met Laurens hard ingespannen om een diagnose te stellen", laat Ineos-Grenadiers weten. "Nu is een periode van verplichte rust noodzakelijk. Laurens krijgt alle steun van het team. We kijken ernaar uit om hem gauw weer op de fiets te zien."