Uitblinkende Steven Bergwijn: ’Ik zag ’m in het dak van het doel spatten’

„Na die klap tegen Montenegro zijn we als team dicht bij elkaar gebleven en dat was belangrijk. Ik werd weliswaar later opgeroepen, maar voel me altijd fijn bij deze jongens. En als ik dan de kans krijg om te spelen, dan pak ik hem en dan moet je er staan. Ik wil me altijd laten zien. Het was vooraf wel duidelijk dat de ruimte bij mij zou liggen en ik voor het gevaar moest zorgen, maar we wisten ook dat we dit niet gingen weggeven en zeker hier niet in De Kuip”, zei de speler van Tottenham Hotspur.

Depay: ’Zege behaald dankzij solide verdediging’

Memphis Depay was helemaal leeg gestreden na de wedstrijd tegen Noorwegen. Hij maakte vlak voor tijd de 2-0 en stelde de zege en daarmee het WK voetbal in Qatar definitief veilig. „We hebben ons verdiend gekwalificeerd en letterlijk gestreden. Ik ben ook helemaal leeg nu. Maar de emoties komen nu ook los; want de spanning zat erop en we moesten deze laatste kans grijpen”, zei de aanvaller bij de NOS.

„Het was niet onze beste wedstrijd, maar daar heeft niemand het straks meer over”, vond de speler van FC Barcelona. „Het was ook moeilijk met een tegenstander die niet wilde en het lege stadion hielp ook niet mee. Het gaf een apart gevoel. Onze verdediging was echter heel solide en daardoor hebben we ook de winst binnengehaald. Meedoen aan het WK is iets waar je van droomt.”