Sport Kort: IOC stelt Jeugd Olympische Spelen met 4 jaar uit

Olympische Spelen: IOC stelt Jeugd Olympische Spelen met 4 jaar uit

17.38 uur: De Jeugd Olympische Spelen, die in 2022 in Dakar zouden worden gehouden, zijn met vier jaar uitgesteld. Dat maakte Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, woensdag bekend na afloop van een vergadering van het uitvoerend comité van het IOC.

Het uitstel volgt op een voorstel van de president van Senegal, Macky Sall. De IOC-bestuurders konden zich vinden in een verplaatsing. "Dit geeft ons en de NOC's wat ruimte onze activiteiten wat beter te spreiden. Door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio naar 2021 waren die onder druk komen te staan", verklaarde Bach. Het coronavirus leidde ertoe dat de Spelen in de Japanse hoofdstad pas volgende zomer kunnen worden gehouden. Het besluit moet vrijdag nog wel door het congres van het IOC worden goedgekeurd.

Golf: Luiten opnieuw sterk op dreef in 1e ronde in Oostenrijk

16.34 uur: Joost Luiten is goed begonnen aan het Euram Bank Open in Oostenrijk, een evenement van de Europese Tour. De 34-jarige Rotterdammer ging in Ramsau rond in 65 slagen. Daarmee bleef hij 5 slagen onder het baangemiddelde (par).

Luiten neemt in het voorlopige klassement de gedeelde vijfde plaats in. De eerste ronde is nog aan de gang. Luiten produceerde woensdag een eagle, vijf birdies en twee bogeys.

Luiten startte vorige week bij de Austrian Open in Atzenbrugg eveneens sterk. Zijn rondje van 65 slagen (-7) was toen goed voor de koppositie na de eerste dag. Luiten wist echter zijn hoge niveau niet vast te houden. Hij moest zondag genoegen nemen met de achttiende plek in het eindklassement.

Beste Nederlander in Atzenbrugg was Wil Besseling. Hij eindigde als derde. Darius van Driel belandde op de vierde plaats. Beide Nederlanders zijn in Ramsau niet van de partij.

Voetbal: Hazard mag hopen op speelminuten in kampioensduel

16.07 uur: Eden Hazard is fit genoeg om donderdag met Real Madrid de Spaanse landstitel te veroveren. Dat zei coach Zinedine Zidane een dag voordat Villarreal op bezoek komt in de Spaanse hoofdstad. Bij winst is de 34e titel een feit voor Real.

De duurste aankoop van vorige zomer beleefde geen gelukkig jaar in Madrid met tal van blessures. Tijdens de coronapauze werd Hazard klaargestoomd voor een rentree, maar erna liep hij in het duel met Espanyol opnieuw tegen een enkelblessure op. De aanvaller kwam sindsdien nog slechts acht minuten, vorige week bij een invalbeurt tegen Alavés, in actie.

Zidane liet eerder al weten nog op Hazard te rekenen dit seizoen, maar dat er zeker geen risico’s zouden worden genomen. „Het gaat beter met hem”, vertelde de coach woensdag. „Hij heeft geen last meer en traint mee met de groep. Het belangrijkste is dat Eden zich goed voelt. Of hij donderdag ook zal spelen, zullen we dan wel zien.”

Zidane kan ook zonder Hazard vertrouwen op een goede afloop. Zijn ploeg won na de hervatting van het seizoen alle negen wedstrijden en houdt FC Barcelona inmiddels vier punten achter zich. Er volgen nog twee duels. Zidane: „De spelers willen hier grootse dingen neerzetten. Als ze hier tekenen, weten ze waar ze terechtkomen: waar deze club voor staat, dat we altijd willen winnen. Toen we na de lockdown opnieuw begonnen te trainen, voelde ik meteen dat de spelers die drang naar succes hadden. Ik zag dat op training: ze bleven bijna allemaal langer om nog wat extra te werken. Dan geniet ik, al geniet ik eigenlijk van alles wat we hier dagelijks doen.”

Wielrennen: Mountainbikester Tauber verder bij team van Brentjens

16.05 uur: Mountainbikester Anne Tauber zal ook de komende twee jaar deel uitmaken van CST PostNL Bafang Mountainbike Racing Team. De regerend Nederlands kampioene maakt sinds 2018 deel uit van het team dat wordt geleid door voormalig olympisch kampioen Bart Brentjens. Tauber (25) had zich reeds gekwalificeerd voor de Olympische Spelen die vanwege de coronacrisis met een jaar zijn uitgesteld naar volgende zomer.

„Dit team biedt me alles wat ik me kan wensen. We werken in een uitstekende sfeer samen”, meldt Tauber, woonachtig in Nijmegen en de nummer 12 in de ranglijst van de internationale wielrenunie UCI. „De resultaten hebben bewezen dat we goed bezig zijn. Daarom ben ik blij dat ik bij deze ploeg nog zeker twee jaar verder kan. De Spelen van Tokio zijn mijn ultieme doel.”

„De situatie rond Covid-19 heeft niet alleen de wereld veranderd maar ook het speelveld in de sport”, meldde Brentjens. „Wat niet verandert zijn onze ambities en doelen. We streven naar een medaille in Tokio en denken zelfs al voorzichtig aan de Spelen van Parijs 2024.”

Autosport: Kubica traint ook voor Alfa Romeo in Grote Prijs van Hongarije

15.37 uur: Autocoureur Robert Kubica stapt vrijdag opnieuw in een Formule 1-bolide. De 35-jarige Pool mag in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije, de derde race van het seizoen, bij het team van Alfa Romeo het stuur overnemen van Kimi Räikkönen. De Fin, die samen met de Italiaan Antonio Giovinazzi het vaste rijdersduo van de renstal vormt, neemt de rest van het weekeinde voor zijn rekening.

Kubica mocht vorige week tijdens de eerste vrije training van de Grote Prijs van Steiermark al het stuur van Giovinazzi overnemen. De Pool maakte vorig jaar bij Williams zijn rentree in de Formule 1, nadat hij in 2011 een ernstig ongeval had gehad tijdens een rally. De racecarrière van Kubica leek voorbij, maar hij wist na een lange revalidatie en mét een fysieke beperking aan zijn rechterarm en -hand terug te keren in de koningsklasse van de autosport. Kubica reed in de auto van Williams voortdurend in de achterhoede en zijn contract werd niet verlengd.

Met dank aan een persoonlijke sponsor wist hij als reserverijder binnen te komen bij Alfa Romeo. Tijdens de winterse testdagen in Barcelona mocht hij al twee keer het circuit op en nu krijgt Kubica voor de tweede week op rij een kans in de eerste vrije training.

Voetbal: Transfers in Premier League mogen tot in oktober

13.04 uur: Engelse voetbalclubs mogen zich tot 5 oktober versterken met spelers van buitenlandse clubs. Binnen Engeland zelf kunnen spelers nog enkele weken langer van club wisselen. Dat maakte de leiding van de Premier League woensdag bekend.

Vanwege het coronavirus is de huidige competitie nog niet afgelopen. Het nieuwe seizoen begint daardoor ook later. De transferperiode voor het nieuwe seizoen begint 27 juli, een dag na de laatste speelronde van dit seizoen.

Wereldvoetbalbond FIFA moet nog wel akkoord geven voor de Engelse plannen.

Voetbal: Schürrle weg bij Dortmund, Kjaer blijft bij Milan

12.34 uur: Aanvaller André Schürrle heeft zijn contract bij Borussia Dortmund ontbonden. De aanvaller was nog een jaar verbonden aan de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Bundesliga.

Borussia Dortmund nam de inmiddels 29-jarige vleugelspeler vier jaar geleden voor zo’n 30 miljoen euro over van VfL Wolfsburg. Schürrle speelde de afgelopen seizoenen op huurbasis voor Fulham en Spartak Moskou.

Simon Kjaer blijft bij AC Milan voetballen. De Italiaanse club neemt de 31-jarige Deense verdediger definitief over van Sevilla, dat hem sinds januari al uitleende aan Milan. De eerste helft van het seizoen verhuurde Sevilla Kjaer al aan Atalanta Bergamo.

Kjaer, die aanvoerder is van de Deense nationale ploeg, kwam in Italië eerder uit voor Palermo en AS Roma. Bij Milan ondertekent hij een contract tot de zomer van 2022.

Voetbal: Voorzitter Benfica aangeklaagd voor fraude

11.31 uur: De voorzitter van Benfica is door de Portugese justitie aangeklaagd voor belastingfraude. Ook de eigenaar van de club, die tevens het stadion beheert, zit vast.

Luis Filipe Vieira en Domingos Soares de Oliveira worden ervan verdacht de belastingdienst in 2016 en 2017 voor een bedrag van 600.000 euro te hebben opgelicht, meldt Benfica.

Vieira is sinds november 2003 voorzitter van Benfica, dat vorig seizoen de landstitel pakte. Dit seizoen moet de club het kampioenschap naar alle waarschijnlijkheid aan FC Porto laten.

Voetbal: Dortmund maanden zonder Schmelzer

10.22 uur: Marcel Schmelzer mist de start van het nieuwe seizoen met Borussia Dortmund. De linksback moet een knieoperatie ondergaan en is volgens zijn club maanden uitgeschakeld.

Schmelzer kwam de afgelopen seizoenen weinig in actie voor de nummer 2 van de laatste editie van de Bundesliga. Wegens aanhoudend blessureleed leverde hij twee jaar geleden zijn aanvoerdersband in.

Schmelzer werd in 2011 en 2012 landskampioen met Dortmund.

Basketbal: Jokic kijkt uit naar herstart NBA

07.24 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic is klaar voor de herstart van de NBA. Hij heeft zich bij zijn ploeggenoten van Denver Nuggets in Orlando gevoegd.

De 25-jarige Jokic testte vorige maand in zijn geboorteland positief op het coronavirus. Servische media legden een link met een ontmoeting die de center had met de besmette tennisser Novak Djokovic.

Jokic moest na terugkomst in de Verenigde Staten eerst nog twee weken in quarantaine.

De NBA wordt eind deze maand hervat op een afgesloten deel van het Walt Disney World Resort bij Orlando. Denver Nuggets, de nummer drie van de Western Conference, speelt op 1 augustus tegen Miami Heat.

Voetbal: Australische competitie wordt week later beslist

07.00 uur:De Australische voetbalcompetitie wordt een week later dan aanvankelijk gepland beslist. De ’Grand Final’ is nu voor 30 augustus op de agenda gezet.

De Australische bond heeft een week langer nodig om de competitie af te sluiten. Vooral de drie ploegen uit Melbourne moesten de afgelopen weken veel moeite doen om de staat Victoria te verlaten. De voetballers van Melbourne Victory, Western United en Melbourne City mochten hun stad aanvankelijk niet uit omdat daar een lockdown van kracht was. Melbourne is de hoofdstad van Victoria. De drie ploegen zitten inmiddels voor een periode van twee weken in quarantaine in hotels in Sydney.

De Australische voetbalcompetitie wordt vrijdag hervat met een wedstrijd tussen Sydney FC en Wellington Phoenix in het Jubilee Stadium van Sydney. Melbourne Victory komt op 25 juli voor het eerst in actie tegen Western United. Melbourne City stuit op 1 augustus op Sydney FC.

De in maart stilgelegde A-League zou in eerste instantie zonder fans op de tribunes worden afgemaakt, maar in de meeste Australische staten is het coronavirus dusdanig onder controle dat er wel supporters mogen komen.