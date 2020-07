Sport Kort: Transfers in Premier League mogen tot in oktober

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Transfers in Premier League mogen tot in oktober

13.04 uur: Engelse voetbalclubs mogen zich tot 5 oktober versterken met spelers van buitenlandse clubs. Binnen Engeland zelf kunnen spelers nog enkele weken langer van club wisselen. Dat maakte de leiding van de Premier League woensdag bekend.

Vanwege het coronavirus is de huidige competitie nog niet afgelopen. Het nieuwe seizoen begint daardoor ook later. De transferperiode voor het nieuwe seizoen begint 27 juli, een dag na de laatste speelronde van dit seizoen.

Wereldvoetbalbond FIFA moet nog wel akkoord geven voor de Engelse plannen.

Voetbal: Schürrle weg bij Dortmund, Kjaer blijft bij Milan

12.34 uur: Aanvaller André Schürrle heeft zijn contract bij Borussia Dortmund ontbonden. De aanvaller was nog een jaar verbonden aan de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Bundesliga.

Borussia Dortmund nam de inmiddels 29-jarige vleugelspeler vier jaar geleden voor zo’n 30 miljoen euro over van VfL Wolfsburg. Schürrle speelde de afgelopen seizoenen op huurbasis voor Fulham en Spartak Moskou.

Simon Kjaer blijft bij AC Milan voetballen. De Italiaanse club neemt de 31-jarige Deense verdediger definitief over van Sevilla, dat hem sinds januari al uitleende aan Milan. De eerste helft van het seizoen verhuurde Sevilla Kjaer al aan Atalanta Bergamo.

Kjaer, die aanvoerder is van de Deense nationale ploeg, kwam in Italië eerder uit voor Palermo en AS Roma. Bij Milan ondertekent hij een contract tot de zomer van 2022.

Voetbal: Voorzitter Benfica aangeklaagd voor fraude

11.31 uur: De voorzitter van Benfica is door de Portugese justitie aangeklaagd voor belastingfraude. Ook de eigenaar van de club, die tevens het stadion beheert, zit vast.

Luis Filipe Vieira en Domingos Soares de Oliveira worden ervan verdacht de belastingdienst in 2016 en 2017 voor een bedrag van 600.000 euro te hebben opgelicht, meldt Benfica.

Vieira is sinds november 2003 voorzitter van Benfica, dat vorig seizoen de landstitel pakte. Dit seizoen moet de club het kampioenschap naar alle waarschijnlijkheid aan FC Porto laten.

Voetbal: Dortmund maanden zonder Schmelzer

10.22 uur: Marcel Schmelzer mist de start van het nieuwe seizoen met Borussia Dortmund. De linksback moet een knieoperatie ondergaan en is volgens zijn club maanden uitgeschakeld.

Schmelzer kwam de afgelopen seizoenen weinig in actie voor de nummer 2 van de laatste editie van de Bundesliga. Wegens aanhoudend blessureleed leverde hij twee jaar geleden zijn aanvoerdersband in.

Schmelzer werd in 2011 en 2012 landskampioen met Dortmund.

Basketbal: Jokic kijkt uit naar herstart NBA

07.24 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic is klaar voor de herstart van de NBA. Hij heeft zich bij zijn ploeggenoten van Denver Nuggets in Orlando gevoegd.

De 25-jarige Jokic testte vorige maand in zijn geboorteland positief op het coronavirus. Servische media legden een link met een ontmoeting die de center had met de besmette tennisser Novak Djokovic.

Jokic moest na terugkomst in de Verenigde Staten eerst nog twee weken in quarantaine.

De NBA wordt eind deze maand hervat op een afgesloten deel van het Walt Disney World Resort bij Orlando. Denver Nuggets, de nummer drie van de Western Conference, speelt op 1 augustus tegen Miami Heat.

Voetbal: Australische competitie wordt week later beslist

07.00 uur:De Australische voetbalcompetitie wordt een week later dan aanvankelijk gepland beslist. De ’Grand Final’ is nu voor 30 augustus op de agenda gezet.

De Australische bond heeft een week langer nodig om de competitie af te sluiten. Vooral de drie ploegen uit Melbourne moesten de afgelopen weken veel moeite doen om de staat Victoria te verlaten. De voetballers van Melbourne Victory, Western United en Melbourne City mochten hun stad aanvankelijk niet uit omdat daar een lockdown van kracht was. Melbourne is de hoofdstad van Victoria. De drie ploegen zitten inmiddels voor een periode van twee weken in quarantaine in hotels in Sydney.

De Australische voetbalcompetitie wordt vrijdag hervat met een wedstrijd tussen Sydney FC en Wellington Phoenix in het Jubilee Stadium van Sydney. Melbourne Victory komt op 25 juli voor het eerst in actie tegen Western United. Melbourne City stuit op 1 augustus op Sydney FC.

De in maart stilgelegde A-League zou in eerste instantie zonder fans op de tribunes worden afgemaakt, maar in de meeste Australische staten is het coronavirus dusdanig onder controle dat er wel supporters mogen komen.