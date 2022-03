Premium Het beste van De Telegraaf

Clash met belastingdienst, crashgate, maar nu is playboy Briatore (71) terug in F1

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Flavio Briatore Ⓒ ANP/HH

Opeens was hij daar weer. Flavio Briatore (71) keert terug in de Formule 1, zoals hij woensdag zelf bevestigde op zijn Instagram-account. De flamboyante Italiaan krijgt een adviserende rol in het management van de koningsklasse van autosport. Het zal de Formule 1 er in ieder geval niet saaier op maken.