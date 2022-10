Huntelaar wil op termijn technisch directeur Ajax worden: ’Verantwoordelijkheid nemen zit in mijn bloed’

Premium Voetbal

Heracles, PEC en ’dark horse’ Eindhoven jagen op eerste periodetitel

Een week voor de kraker PEC Zwolle-Heracles Almelo strijden beide clubs vrijdag om de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Samen met FC Eindhoven, dat als verrassende dark horse in de nek hijgt van de naar een terugkeer in de Eredivisie hunkerende degradanten van vorig seizoen. Hoe kij...