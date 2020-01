Nederlandse Dakar-rijders verslagen na dood Gonçalves: ’Een zwarte dag voor ons’

Het drama in beeld. De Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves komt om het leven in de zevende etappe van de Dakar-rally. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Alle Dakar-rijders zijn er zich van bewust dat deelname aan ’s werelds zwaarste offroad-evenement geen spelletje is dat van gevaar ontbloot is. Altijd rijdt de dood mee. En toch is iedere keer weer de verslagenheid groot als een collega door een dodelijk ongeval niet meer in het bivak terugkeert. In de zevende etappe naar Wadi Al-Dawasir, een dag na de rustdag in Riyad, sloeg in Saudi-Arabië het noodlot toe voor de Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves (40). Hij is het eerste dodelijke slachtoffer in Hoofdstuk III van Le Dakar, dat zich na Afrika en Zuid-Amerika nu in het Midden-Oosten afspeelt.