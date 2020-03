Voetballer Mikel na coronaruzie: ’Ik moet voor mijn gezin zorgen’

Bekijk ook: Trabzonspor en Mikel scheiden wegen na geschil over corona

„Het was een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen, maar in de huidige situatie moeten we allemaal voor onze gezinsleden zorgen, tijd met ze doorbrengen en ze beschermen”, schreef Mikel op Instagram.

„Bedankt voor alles wat we dit seizoen hebben bereikt. Ik wens jullie veel succes bij het winnen van de titel.”

Turkije is een van de weinige competities die momenteel niet stil ligt.