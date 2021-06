LIVE: Max Verstappen jaagt op pole position in Oostenrijk

Video

‘Hélène Hendriks, dit is beneden stand!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week zet Jan zijn vraagtekens bij de rol van Hélène Hendriks in de Oranjezomer en roept hij Gordon op om toch niet te gaan emigreren.