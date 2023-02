NK Afstanden: Rijpma-de Jong troeft Schouten af op 3000 meter

Beune ging in de rit tegen Rijpma-de Jong hard van start en nam een voorsprong. Rijpma-de Jong, de regerend wereldkampioene op de 3000 meter, kwam met de laatste binnenbocht echter langszij en bleef haar voormalig ploeggenote nipt voor. Beune kwam tot 3.58,65. Marijke Groenewoud beet zich daarna met 4.02,86 stuk op die tijden.

Schouten kwam in de laatste rit tegen Sanne in ’t Hof niet in de buurt van de tijd van Rijpma-de Jong. Ze moest in de laatste ronde alles eruithalen om haar tegenstander voor te blijven. Met een uiterste krachtsinspanning bleef ze met 4.02,83 net onder de tijd van ploeggenote Groenewoud en kan ze rekenen op een startbewijs voor de WK afstanden.

Voor Schouten was het de eerste langebaanwedstrijd sinds de wereldbekerwedstrijden in Calgary in december. Ze sloeg de NK Allround en daarmee ook de EK Allround over. De drievoudig olympisch kampioene veroverde wel op 1 januari voor de zevende keer op rij de titel bij het NK marathon op kunstijs.

’Tikkie harder’

Rijpma-de Jong had een dag eerder de nationale titel op de 1500 meter gepakt, maar was toen niet tevreden over haar rit. Nu wel. „Ik probeerde technisch beter te rijden dan gisteren”, zei de Friezin bij de NOS. „Joy ging best hard van start en reed goed door. Ik wist dat ik me niet gek moest laten maken en rustig moest blijven. Dan rijd je ook vlakker. Zo moet het straks op het WK ook, maar dan nog een tikkie harder.”

De schaatsster van Jumbo-Visma was trots op haar tweede titel van deze NK afstanden. „Ik ben op deze nog trotser. Ik probeerde nu alles wat ik toen fout deed te verbeteren.” Rijpma-de Jong had ook verwacht dat Schouten sneller zou zijn. „Je weet het nooit. Ik had gisteren ook een slechte race.”

Femke Kok Ⓒ ANP/HH

Kok de snelste op eerste 500 meter

Femke Kok schreef de eerste 500 meter op haar naam. De rijdster van Reggeborgh was met 37,48 seconden sneller dan haar teamgenote Michelle de Jong en Jutta Leerdam van Jumbo-Visma. Kok bleef in haar rit ploeggenote Marrit Fledderus voor, die eindigde in 37,84. Michelle de Jong versloeg in haar rit Leerdam na een goede start met een tijd van 37,65. Leerdam zette met 37,80 de derde tijd neer.

De Nederlandse titel op de 500 meter wordt bepaald over twee races. Bij de kwalificatie voor de WK afstanden gelden de drie snelste 500 meters.