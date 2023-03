Nachtmerrie na kipkerrie: gehavend Oranje krijgt pak slaag van Frankrijk

Dat het tegen de vicewereldkampioen een monsterklus zou worden, stond wel vast. Waar in de eerste periode Koeman alleen de zon scheen, daar werd de bondscoach voor zijn comeback geconfronteerd met orkaankracht tegenwind. De WK-gangers Luuk de Jong en Vincent Janssen bedankten voor Oranje en in het laatste competitieweekeinde voegden Frenkie de Jong en Steven Bergwijn zich bij de geblesseerden Teun Koopmeiners en Andries Noppert. Tot overmaat van ramp werden Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen geveld door buikgriepachtige klachten, die volgens betrokkenen in en rond Oranje werden veroorzaakt door de kipkerrie van woensdagavond.

Tel bij alle afwezigen de geschorste Denzel Dumfries nog op en het is duidelijk dat Koeman geen beroep kon doen op twaalf spelers, onder wie vijf basisspelers (Noppert, Dumfries, Frenkie, Gakpo en Bergwijn), twee invallers (Koopmeiners en De Jong) en twee bankzitters (De Ligt en Janssen) tijdens de WK-kwartfinale tegen Argentinië. Mede daardoor koos Koeman ervoor Lutsharel Geertruida (als rechter centrale verdediger) te laten debuteren. Het past in de droomweek van de Feyenoorder, die zijn contract tot de zomer van 2025 verlengde en de winnende goal maakte in de Klassieker bij Ajax (2-3).

Ronald Koeman kijkt met een veelzeggende blik toe. Ⓒ ANP/HH

De dag voor het duel in het schitterende Stade de France gaf Koeman reeds aan in bepaalde wedstrijden in Steven Berghuis meer een rechtsbuiten dan een middenvelder te zien. En dus moest de bondscoach in de aanloop naar zijn rentree de moeilijke knoop doorhakken wie hij naast de ’zekerheidjes’ Marten de Roon en Georginio Wijnaldum als derde – zoals hij dat noemde – échte middenvelder zou posteren: Mats Wieffer of Kenneth Taylor? Wieffer is bij Feyenoord wekelijks een van de uitblinkers, maar Koeman achtte Taylor toch beter in staat om Frenkie te vervangen.

Daarbij speelde het ongetwijfeld een rol dat Wieffer nog nooit het Oranje-shirt droeg en in het hol van de leeuw debuteren wel heel veel van de 23-jarige zou vragen. Taylor (20) had tot Frankrijk-uit weliswaar ook pas 66 minuten in drie duels in het Nederlands elftal in zijn benen, maar maakte wel al een WK mee en speelde veel meer duels in Ajax 1 (57) dan Wieffer bij Feyenoord (27).

De Fransen, met Kylian Mbappé voorop, kunnen hun geluk niet op. Ⓒ ProShots

De keuze voor de Ajax-middenvelder pakte verkeerd uit, want Taylor stond in de tweede minuut aan de basis van de Franse openingstreffer van Antoine Griezmann, speelde ook daarna onder hoogspanning en werd na ruim 32 minuten vervangen door Wout Weghorst. Op dat moment stond het al 3-0. In de zevende minuut was het Dayot Upamecano, die na een vrije trap van Griezmann profiteerde van het halfbakken optreden van verloren zoon Jasper Cillessen (2-0). De derde Franse treffer van vedette en aanvoerder Kylian Mbappé was een plaatje, doordat spits Randal Kolo Muani de bal uit een pass van Aurelien Tchouameni sluw liet lopen en daarmee Geertruida in de luren legde: 3-0.

Een gruwelijke afstraffing dreigde, maar omdat Frankrijk nooit tot het uiterste ging, kreeg Nederland langzaam de kans de zenuwen van zich af te spelen. Na een mooie aanval via Steven Berghuis, gelegenheidsrechtsback Jurriën Timber en weer Berghuis produceerde Georginio Wijnaldum het eerste schotje tussen de palen. Iets wat hij even later herhaalde. Memphis Depay had op aangeven van Xavi Simons de 3-1 op zijn schoen, maar schoot net naast. In het saaie tweede bedrijf werd een vrije trap van Depay met de grootste moeite gekeerd door Mike Maignan.

Ronald Koeman haalde Kenneth Taylor in de eerste helft al naar de kant voor Wout Weghorst. Ⓒ ProShots

Koeman zal het nooit hardop zeggen. Maar de bondscoach van Oranje moet zich gelukkig prijzen dat kipkerriegate zich nu afspeelde. Frankrijk-uit kan en mag worden verloren – al was de manier waarop natuurlijk beschamend – en Gibraltar-thuis wint Nederland ook wel zonder het twaalftal afwezigen. Het was veel vervelender geweest als de spelers van het Nederlands elftal de komende interlandperiodes zouden zijn geveld door een voedselvergiftiging. In juni speelt Oranje de Final Four van de Nations League in eigen land. En in september kruist de selectie van Koeman de degens met de concurrenten Griekenland (7 september, thuis) en Ierland (10 september, uit), terwijl Frankrijk (13 oktober, thuis) en opnieuw Griekenland (16 oktober) ruim een maand later de tegenstanders zijn.

Ongetwijfeld zullen de Van Gaal-adepten roepen dat het naïef was om in Frankrijk, met zo’n gemankeerde ploeg 1-4-3-3 te spelen. Koeman zal die Louis-verheerlijking met een glimlach bekijken. Had in Qatar twaalf spelers uit de Oranje-selectie weggeplukt en het WK was een nog grotere teleurstelling geworden dan het nu was. Al was dat geen rechtvaardiging om zo bedroevend voor de dag te komen, zoals het Nederlands elftal deed in Parijs.