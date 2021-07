Fabio Jakobsen pakt tweede ritzege in Ronde van Wallonië

Het was de tweede zege van de Nederlandse sprinter in de koers, die lange tijd uit de roulatie was na een zware val vorig jaar in Polen.

Na 192,4 kilometer tussen Dinant en Quaregnon versloeg Jakobsen in de sprint de Italiaan Matteo Fabbro en de Belg Milan Menten. Woensdag schreef hij op het circuit van Zolder de tweede etappe op zijn naam. In de slotrit kwam de eindzege van de Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo), die donderdag de koninginnenrit won, niet meer in gevaar.