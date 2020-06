Formule 1-baas luistert naar Hamilton

De F1 gaat het fonds ’primair, maar niet exclusief’ gebruiken om jonge talenten in de kartsport te ondersteunen. Ook zal het geld worden aangewend om bijvoorbeeld extra stageplaatsen te creëren.

„We erkennen dat de sport meer divers en inclusief moet zijn”, aldus Carey, die klaarblijkelijk goed heeft geluisterd naar wereldkampioen Lewis Hamilton.

De Mercedes-coureur pleitte eerder voor een speciale commissie. „De wereld is multicultureel. De Formule 1 zou daarvan een afspiegeling moeten zijn, maar dat is het niet. Het moet niet bij woorden blijven. We moeten actie ondernemen. Het is de hoogste tijd.”

Carey is het daar mee eens. „We hebben vorig jaar al een strategie uitgezet om onze positie daarin te verbeteren, maar we moeten en willen meer doen.”

Zo komt er tevens een werkgroep. „Die gaat luisteren naar teams, coureurs en externe deskundigen en zorg dragen voor het feit dat de juiste stappen worden genomen om de diversiteit in de Formule 1 toe te laten nemen. We willen er zeker van zijn dat we mensen van welke afkomst dan ook de beste kans kunnen geven om te werken in de Formule 1, ongeacht hun geslacht, geloof, geaardheid of fysieke mogelijkheden.”

Om extra geld in te zamelen voor het diversiteitsfonds worden rond elke Grand Prix blokjes van de zwart-witte finishvlag verkocht.

Het vanwege het coronavirus uitgestelde Formule 1-seizoen begint op 5 juli met de GP van Oostenrijk.