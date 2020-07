Lionel Messi keihard voor FC Barcelona: ’We zijn een zwakke ploeg’

„We hadden niet verwacht om op deze manier te eindigen, maar dit vat het seizoen van ons wel goed samen”, zei Messi. „We zijn een zwakke ploeg die verslagen kan worden door genoeg intensiteit en enthousiasme.”

Messi vond dat Barcelona heel onstabiel is geweest. „We hebben heel veel punten verspeeld die niet hadden hoeven verspelen. We moeten kritisch op onszelf zijn, te beginnen met de spelers, maar ook door de hele club. Zaken moeten veranderen. Iedereen hier in de club zal boos zijn over wat er dit seizoen is gebeurd. En dat hoort ook. De spelers hebben dat gevoel ook. Wij zijn Barcelona en we zijn verplicht om elke wedstrijd te winnen.”

Volgens Messi moet er echter veel veranderen anders kan er ook niet gewonnen worden van Napoli in de Champions League. Barcelona speelt in augustus de tweede wedstrijd tegen de Italianen. De eerste eindigde in Napels in 1-1.