Bayern München moet kampioensfeest uitstellen na pijnlijk verlies

Al na drie minuten nam Mainz brutaal de leiding door een treffer van Jonathan Burkhardt. Enkele minuten voor het rustsignaal kopte Robin Quaison de 2-0 achter Bayern-goalie Manuel Neuer.

Robert Lewandowski begon weer in de basis bij Bayern en nam in de blessuretijd de 2-1 voor zijn rekening. De Poolse spits ontbrak de afgelopen weken vanwege een knieblessure, opgelopen bij de nationale ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra.

Lewandowski maakte dit seizoen in 26 competitiewedstrijden al 36 doelpunten en jaagt op het record van Gerd Müller. Die scoorde in het seizoen 1971/72 veertig keer in één seizoen in de Bundesliga.

Met een overwinning zaterdagmiddag had Bayern zich kunnen verzekeren van de negende landstitel op rij en de 31e in totaal, maar de Zuid-Duitsers moeten dus nog even geduld hebben.

Wout Weghorst in de slag met Emre Can. Ⓒ HH/ANP

VfL Wolfsburg, de nummer 3 van de ranglijst, ging met Wout Weghorst in eigen huis onderuit tegen Borussia Dortmund: 2-0. In de 12e minuut was het Erling Haaland die voor de 0-1 zorgde. Het grote Noorse talent, die door verschillende Europese topclubs wordt begeerd, tekende in de 68e minuut ook voor de tweede treffer.

Dortmund speelde het laatste half uur met een man minder, na de rode kaart voor de Engelsman Jude Bellingham. Wout Weghorst deed het hele duel mee bij Wolfsburg.

Door de zege doet Borussia weer volop mee in de strijd om de plaatsen die recht geven op het spelen in de Champions League. Het verschil tussen beide ploegen is nog slechts 2 punten in het voordeel van Wolfsburg.

