Duitsland maakt opvallend statement tegen FIFA na verbod OneLove-band

Alle spelers van Duitsland deden mee aan de actie. In een verklaring laat de Duitse voetbalbond weten: „We wilden de armband gebruiken om op te komen voor de waarden die wij als Duitse nationale ploeg hebben: diversiteit en wederzijds respect. Samen met andere landen wilden we dat onze stem werd gehoord. Het ging niet om het maken van een politiek statement, want over mensenrechten kan simpelweg niet worden onderhandeld.”

Ook op de tribune is er een protest. Nancy Faeser, de Minister van Binnenlandse Zaken, nam naast FIFA-baas Gianni Infantino plaats op de tribune en droeg de OneLove-armband.