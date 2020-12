Dallas Mavericks wint met 51 punten verschil in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handballer Steins mist Final Four na positieve coronatest

10.03 uur: Handballer Luc Steins kan niet deelnemen aan de Final Four van de Champions League. De speler van Paris Saint-Germain is besmet met het coronavirus, meldden maandag meerdere Franse media. International Steins zou maandag met zijn club aantreden in de halve finale tegen FC Barcelona. Alle deelnemers ondergingen zaterdag nog een laatste test. Daarbij bleek Steins positief.

Steins stapte in november op huurbasis over van Toulouse naar PSG. De Franse kampioen had acuut een vervanger nodig voor de geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic. De Limburger zou de tweede Nederlandse handballer ooit worden die deelneemt aan het finaletoernooi van de Europese clubcompetitie. Eerder deed Mark Bult dat namens Fuchse Berlin.

Basketballers Mavericks verpletteren Clippers

07.49 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben zondag hun eerste zege van het seizoen geboekt. Het was meteen een memorabele want het team van pointguard Luka Doncic, een van de vedetten van de NBA, verpletterde Los Angeles Clippers: 124-73. Het duel in LA ging de boeken in want de marge van 50 punten halverwege het duel (77-27) was een record in de Amerikaanse topcompetitie, meldde statistiekenbureau Elias Sports.

LA Clippers, dat het seizoen met twee overwinningen goed was begonnen, miste de geblesseerde sterspeler Kawhi Leonard. Doncic toonde zich trefzeker met 24 punten, waarvan 18 in de eerste helft. Josh Richardson maakte er 21. „Alles lukte”, keek Tim Hardaway Jr., goed voor 18 punten, terug. Hij vertelde dat de ploeg zich in de rust niet eens realiseerde hoe groot de voorsprong al was.