Titelverdediger ontbreekt bij 4-schansentournee

Skispringer Kubacki kan titel Vierschansentournee niet verdedigen

12.52 uur: De Poolse skispringer Dawid Kubacki kan zijn vorig jaar behaalde titel in de Vierschansentournee niet verdedigen. Kubacki moet net als de rest van zijn team dinsdag in de openingswedstrijd in Oberstdorf toekijken nadat een van de Poolse skispringers positief heeft getest op het coronavirus.

De organisatoren van de serie van vier wedstrijden meldden dat maandag kort voor het begin van de kwalificaties. Het betekent dat niet alleen Kubacki maar ook oud-winnaar en olympisch kampioen Kamil Stoch ontbreekt in Oberstdorf. De positieve test werd afgenomen bij Klemens Muranka die zich op Instagram excuseerde en schreef dat hij geen symptomen had. Omdat er sprake was geweest van direct contact zijn de andere springers ook niet welkom.

Latere tests moeten uitwijzen of de Polen kunnen terugkeren in het toernooi, maar voor de eindzege doen ze in ieder geval niet meer mee.

Handballer Steins mist Final Four na positieve coronatest

10.03 uur: Handballer Luc Steins kan niet deelnemen aan de Final Four van de Champions League. De speler van Paris Saint-Germain is besmet met het coronavirus, meldden maandag meerdere Franse media. International Steins zou maandag met zijn club aantreden in de halve finale tegen FC Barcelona. Alle deelnemers ondergingen zaterdag nog een laatste test. Daarbij bleek Steins positief.

Steins stapte in november op huurbasis over van Toulouse naar PSG. De Franse kampioen had acuut een vervanger nodig voor de geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic. De Limburger zou de tweede Nederlandse handballer ooit worden die deelneemt aan het finaletoernooi van de Europese clubcompetitie. Eerder deed Mark Bult dat namens Fuchse Berlin.

Basketballers Mavericks verpletteren Clippers

07.49 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben zondag hun eerste zege van het seizoen geboekt. Het was meteen een memorabele want het team van pointguard Luka Doncic, een van de vedetten van de NBA, verpletterde Los Angeles Clippers: 124-73. Het duel in LA ging de boeken in want de marge van 50 punten halverwege het duel (77-27) was een record in de Amerikaanse topcompetitie, meldde statistiekenbureau Elias Sports.

LA Clippers, dat het seizoen met twee overwinningen goed was begonnen, miste de geblesseerde sterspeler Kawhi Leonard. Doncic toonde zich trefzeker met 24 punten, waarvan 18 in de eerste helft. Josh Richardson maakte er 21. „Alles lukte”, keek Tim Hardaway Jr., goed voor 18 punten, terug. Hij vertelde dat de ploeg zich in de rust niet eens realiseerde hoe groot de voorsprong al was.