NEC gaat voor spelen in leeg Goffert-stadion

De Nijmeegse club is op zoek naar een alternatieve speellocatie, omdat het Goffert-stadion door de gemeente Nijmegen is gesloten na het instorten van een deel van het uitvak bij de Gelderse derby NEC-Vitesse. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV voert momenteel een onderzoek uit naar de constructieve veiligheid van het stadion. Totdat dat onderzoek is afgerond, is het stadion gesloten door de gemeente Nijmegen.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC gaf eerder in de week aan, dat hij ermee rekening mee hield dat de thuiswedstrijden tot de jaarwisseling elders afgewerkt zouden moeten worden. De afgelopen dagen werden tal van opties afgetast, tot in Duitsland aan toe, maar tot op heden zonder resultaat. „Met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in het achterhoofd staat N.E.C. er momenteel niet goed op bij meerdere gemeenten. De locaties waar N.E.C. haar wedstrijden hoopte te spelen haakten om diverse redenen één voor één af”, laat de club weten in een persverklaring.

„N.E.C. legt de focus voor nu op een optie die eerder onmogelijk leek: spelen in het eigen Goffertstadion, maar zonder publiek. Daarover is de club momenteel in gesprek met de gemeente. Uiteraard is het spelen in een leeg stadion niet hetgeen wat de Nijmeegse voorkeur geniet. Desalniettemin liggen de stadions van de clubs waarmee N.E.C. nog in gesprek is allemaal op tenminste anderhalf uur rijden van Nijmegen.

De club is zich bewust dat dit eveneens geen gewenste situatie is voor haar supporters en businessleden. Naast het voetballen in het eigen Goffertstadion bekijkt N.E.C. de opties om in de stad enkele locaties bereid te vinden om middels schermen – met daarop de wedstrijd van N.E.C. – N.E.C.-supporters te ontvangen. Op die manier hoopt de club het ’avondje-uit’ te kunnen faciliteren voor haar goedwillende supporters.”