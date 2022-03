Premium Het beste van De Telegraaf

Grootse rentree zonder garanties Hoe sterk is de rug van Van der Poel na sensationele derde plek?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel in actie. Ⓒ Getty Image.

AMSTERDAM - Zijn gevoel was een cocktail van euforie, teleurstelling, vrees en hoop. Mathieu van der Poel was samen met winnaar Matej Mohoric de grote surprise in Milaan-Sanremo. Vraagtekens rond zijn vorm boog hij in La Primavera om tot uitroeptekens. Zijn rentree na dik vijf maanden was net zo sensationeel als de kamikaze-afdaling van Mohoric, maar geeft geen garanties. Deze derde plek belooft veel voor het vervolg van dit klassieke voorjaar, al is de grote vraag hoe sterk zijn rug is?