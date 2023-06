Na Jong Oranje-debacle nog een EK-sensatie: titelverdediger Jong Duitsland uitgeschakeld

Jong Israël won met 1-0 van Jong Tsjechië en eindigde daardoor achter groepswinnaar Jong Engeland als tweede en gaat daarmee ook door naar de kwartfinales.

Cameron Archer en Harvey Elliott maakten de doelpunten voor Engeland, waar oud-PSV'er Noni Madueke een uur lang meedeed.

Duitsland in rep en roer

De vroege uitschakeling wordt niet licht opgenomen in Duitsland. Ook het A-elftal presteert al een tijd slecht. Het team van bondscoach Hansi Flick strandde eind vorig jaar in de groepsfase van het WK, net als vier jaar eerder in Rusland. Duitsland is als gastheer automatisch geplaatst voor het EK van volgend jaar. Flick staat onder druk omdat Duitsland in oefenwedstrijden weinig indruk maakt en vaak verliest.

Jong Oranje strandde dinsdag ook in de groepsfase van het EK.