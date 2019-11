Feyenoord mist basiskrachten tegen Rangers

Rick Karsdorp is er sowieso opnieuw niet bij. Advocaat: „Ik denk dat we hem nog twee weken kwijt zijn. Als ze terugkomen van blessures, wil ik ook dat ze volledig fit zijn en niet dat we continu moeten kijken of ze net wel of net niet fit genoeg zijn. Daar schiet je ook niks mee op.”

Advocaat kende in aanloop naar het Europa League-duel met Rangers niet een al te beste generale. De ploeg bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen. De Kleine Generaal kon leven met de puntendeling, maar kon er niet over uit dat arbiter Jeroen Manschot en zijn collega’s in het Replay Center in Zeist Mike te Wierik niet wegstuurden met een rode kaart. Kort na de 1-1 van FC Groningen, brak Luis Sinisterra alleen door. Tot de aanvoerder van FC Groningen hem in zijn vrije tocht op weg naar de mogelijke 1-2 naar beneden trok.

„Ik zit hier niet om die jongen een rode kaart aan te praten, maar: dat was rood”, aldus Advocaat, die het niet eens kon zijn met de suggestie dat geel wellicht volstond omdat doelman Sergio Padt de bal ook had kunnen halen. „Je kunt niet zeggen wie die bal wel of niet had gehaald. Als Sinisterra los was geweest, had hij hem zéker kunnen halen. Dat is een snelle jongen, hoor. Vond Te Wierik dat hij niet ongunstig wegkwam? Dat heeft hij goed gezien.”

De coach had nog lovende woorden over voor zijn collega-trainer Danny Buijs. „Groningen speelt in een heel vervelend systeem, 4-2-2-2, met continue positiewisselingen. Dat is moeilijk te bespelen.”

