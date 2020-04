Ricciardo bereid tot loonoffer bij Renault

Dat heeft teambaas Cyril Abiteboul van de Franse renstal bekendgemaakt. Ricciardo, oud-ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull, zou naar verluidt jaarlijks 25 miljoen dollar opstrijken bij Renault. „We hebben daarover met elkaar gesproken. Ik kan bevestigen dat hij met minder salaris genoegen neemt”, liet Abiteboul weten.

Regeling Britse overheid

De Franse autofabrikant stuurde eerder al het grootste deel van het F1-personeel in de Enstone-fabriek in Engeland met verlof om kosten te besparen. Daardoor kan Renault een beroep doen op een regeling van de Britse overheid, die garandeert dat werknemers 80 procent van hun salaris behouden tot een maximum van 2500 Engelse pond (ongeveer 2850 euro) per maand.

De coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean van het Amerikaanse F1-team Haas hebben ook al ingestemd met een loonsverlaging.

Afgelastingen

De koningsklasse van de autosport ligt sinds 15 maart stil en de eerste negen races van het seizoen zijn afgelast of uitgesteld. Ook de eerstvolgende GP op 28 juni in Frankrijk gaat waarschijnlijk niet door.