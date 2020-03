Schaken: even geen handen schudden bij Kandidatentoernooi

Terwijl overal ter wereld sportwedstrijden en -toernooien wegvallen om verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan, besloot de internationale schaakfederatie FIDE het Kandidatentoernooi gewoon door te laten gaan. Acht grootmeesters nemen het de komende drie weken tegen elkaar op om te bepalen wie eind van dit jaar de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen.

Technisch directeur Jeroen Bosch van de Nederlandse schaakbond snapt de verbazing. „Onze bond heeft alle schaaktoernooien en andere activiteiten geannuleerd en ook de FIDE heeft bijna alle internationale toernooien geschrapt, behalve dit toernooi. Omdat er maar acht deelnemers zijn die een tegen een spelen, is dat vrij beperkt en dat zal een rol hebben gespeeld.”

Bosch weet ook dat er tal van maatregelen zijn genomen om besmetting ter plaatse te voorkomen. „Er worden geen handen geschud voor aanvang van de partij. Dat is in schaken een groot ding, want elkaar de hand geven is een erecode die zelfs vastligt in de reglementen. Verder is het toernooi in Rusland, dat relatief weinig besmettingen kent en waar de richtlijnen nog niet zo streng zijn.”

Weinig publiek

Bovendien zal er niet veel publiek op afkomen. „Schaken is waarschijnlijk de beste sport om via internet te volgen. Iedereen kan het zien zonder fysiek aanwezig te zijn. Voor de FIDE is het ook lastig om dit toernooi uit te stellen, want degene die wint, moet ook genoeg tijd krijgen om zich voor te bereiden op de tweekamp met Carlsen”, aldus Bosch.

De technisch directeur gelooft in de kansen van Giri, al is hij op papier niet de topfavoriet. „Maar hij is zeer ambitieus en heeft zich gedegen voorbereid. In februari is hij in Portugal op trainingskamp geweest, samen met zijn eerste secondant Erwin l’Ami en Jorden van Foreest. Er waren ook buitenlandse schakers die hem hebben geholpen, maar die namen geef ik niet prijs, want we moeten zijn concurrenten niet wijzer maken dan ze al zijn.”

Giri treft dinsdag in zijn eerste partij de Rus Ian Nepomniatsjtsji, de nummer 5 van de wereld. „Een beetje een ongeleid projectiel, die zal willen verrassen. Maar Anish is een expert in openingen.”