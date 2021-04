NOC*NSF-baas: ‘Voor Lieke en Sanne Wevers is het ook een familiedrama’

Vorige week vrijdag maakte de turnbond bekend dat de coaches die onder de loep worden genomen door het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) niet in de olympische staf worden opgenomen. Dat geldt ook voor Wevers, de trainer van onder anderen zijn dochters Sanne (de olympisch kampioen op balk van 2016) en Lieke. De gerenommeerde Amerikaanse Aimee Boorman gaat wel met de Nederlandse turnploeg mee naar De Spelen.

,,Uiteraard zijn we heel nauw betrokken bij de afwegingen die de KNWU maakt tijdens de voorbereiding op de Spelen’’, verklaart NOC*NSF-baas Hendriks. ,,Het is allemaal ingewikkeld, maar daarbij is duidelijkheid voor de sporters cruciaal. De onduidelijkheid over de ISR-zaken die er lopen blijft boven de markt hangen en dat is voor niemand goed. Voor de sporters niet, voor de coaches niet en voor de sport niet. En dus ook niet voor Team NL.’’

,,Er is een hele ingewikkelde afwikkeling gemaakt’’, zegt Hendriks. ,,Wij staan er volledig achter dat je nu die afweging nu moet maken zodat we niet op het allerlaatste moment voor hele vervelende situaties komen te staan. Daarin volgen en steunen we de KNGU volledig.’’

Hendriks heeft Sanne Wevers recent gesproken, maar wil daar niet te veel over kwijt. ,,Dat was een gesprek tussen Sanne en mij, dat ga ik niet verder publiek maken.

Maar ik zeg niets raars als ik vertel dat dit voor Sanne ongelofelijk ingewikkeld is. Het is voor Lieke en Sanne ook nog een keer een familiedrama.’’