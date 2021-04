UEFA-baas Aleksander Ceferin: ’De twaalf clubs zullen verantwoording moeten afleggen en de gevolgen moeten dragen’

Voetbal

Ronald Koeman en FC Barcelona ruiken bloed na puntenverlies Real Madrid

Real Madrid heeft punten verspeeld in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van trainer Zinedine Zidane kwam in de thuiswedstrijd tegen Real Betis niet verder dan 0-0. Real heeft in La Liga 2 punten minder dan stadgenoot Atlético, dat zondag in Bilbao tegen Athletic speelt.