Video: legendes Real Madrid geven legendes Barcelona klop

Met Ronald de Boer bij Barcelona stond er een Nederlander op het veld. Verder waren spelers als Ronaldinho, Deco en Rivaldo aanwezig bij Barcelona en bij de Koninklijke stonden onder meer Roberto Carlos en Luis Figo op het veld. Laatstgenoemde speelde voor beide clubs en zijn overstap van Barcelona naar Madrid ligt klaarblijkelijk nog steeds gevoelig. Hij werd zowel uitgejoeld als het meest hartstochtelijk toegejuicht.

De Catalanen kwamen wel vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Ronaldinho schoot een strafschop verwoestend hard binnen in Bloomfield Stadium in Tel Aviv. Pedro Munitis en Alfonso Perez zetten Real Madrid vervolgens op voorsprong. Na een schitterende assist van Rivaldo werd het 2-2 via Jofre Mateu, maar Ruben de la Red besliste de wedstrijd.

Het was voor de eerste keer in vier jaar dat er een Clasico met oud-spelers werd georganiseerd. Eigenlijk had het vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door.