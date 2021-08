Benfica laatste horde PSV op weg naar de Champions League

Dat Benfica de tegenstander is, was gezien het duel van vorige week al geen verrassing meer. In Moskou werd het toen 0-2. Dit keer werd even na rust de ban gebroken. João Mário schoot een afgeslagen voorzet prima in de lange hoek en tekende zo voor de openingstreffer. In de slotfase maakte Roman Yaremchuk, op het EK namens Oekraïne nog scorend tegen Oranje, de 2-0.

Bij Benfica was oud-Ajacied Jan Vertonghen al voor de eerste goal gewisseld. De Belg bleef na de rust in de kleedkamer achter.

Traoré beëindigt avontuur Van den Brom

KRC Genk is in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld. Het Belgische elftal van trainer John van den Brom verloor in Kiev van Shakhtar Donetsk, 2-1. Op eigen veld was Genk al met 1-2 onderuit gegaan.

Lassina Traoré zette Shakhtar op voorsprong. De van Ajax afkomstige speler scoorde na bijna een half uur. Marcos Antônio maakte er een kwartier voor tijd 2-0 van voor de Oekraïners. In de slotminuten scoorde Cyriel Dessers, oud-topscorer van Heracles, nog voor de Belgen.

Oud-Ajacied Carel Eiting viel na ruim een uur in bij Genk.