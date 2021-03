Art Langeler terug op oude nest: ’het moge duidelijk zijn, dat PEC mijn cluppie is

Premium Voetbal

Robin van Persie: ’Als ik trainer zou zijn, speelde Toornstra altijd’

Heel veel aandacht krijgen clublegendes in het Nederlandse voetbal niet. „We gaan er wel beter mee om, maar het is nog niet zo indrukwekkend als in Engeland, waar respect en aandacht voor dat soort voetballers is”, zegt Robin van Persie. „Spelers maken meer transfers dan vroeger en zijn minder honkv...