FC Groningen profiteert bij Vitesse optimaal van rood Loïs Openda

De ene elleboog is de andere niet, bleek zaterdagavond in de Gelredome. Waar FC Groningen-verdediger Mike te Wierik vorige week bij de door scheidsrechter Bas Nijhuis gefloten thuiswedstrijd tegen PSV ontsnapte aan rood toen hij zijn elleboog in het gezicht van PSV’er Mauro Junior zwiepte, daar kwam die kaart wel tevoorschijn bij een elleboogstoot van Vitesse-speler Loïs Openda in de buik van Te Wierik. Scheidsrechter Dennis Higler bestrafte de actie van Openda in eerste instantie niet, maar VAR Alex Bos haalde hem naar de kant en na het zien van de beelden kreeg Openda alsnog de rode kaart getoond.

Man in vorm

Dat was tien minuten voor rust een keerpunt in de tot dan gelijkopgaande wedstrijd. Openda is de man in vorm bij Vitesse en is met zijn snelheid en scorend vermogen een belangrijke wapen. De Belg dupeerde zijn ploeg fors door de stoot in het lichaam van Te Wierik. De klap van de rode kaart kwam extra hard aan voor Vitesse, omdat FC Groningen direct daarna de leiding nam. Jørgen Strand Larsen kopte een vrije trap in het doel achter Vitesse-doelman Jeroen Houwen: 0-1.

Bekijk ook: FIFA wil paal en perk stellen aan huren van spelers

Vitesse was al verzwakt aan de wedstrijd begonnen. De belangrijke steunpilaren Riechedly Bazoer en Sondre Tronstad waren door blessures niet inzetbaar. Zij werden vervangen door Enzo Cornelisse en Patrick Vroegh. Op het middenveld had Toni Domgjoni weer de voorkeur gekregen boven Matus Bero.

Dasa helpt Groningen

Vitesse ging na rust met Daan Huisman, Dominik Oroz en Bero in de ploeg op jacht naar de gelijkmaker, maar gaf daarbij steeds meer ruimte weg. Daar wist FC Groningen in de 67e minuut van te profiteren. Strand Larsen gaf na een snelle tegenstoot de bal goed voor en onder druk van de inglijdende Michael de Leeuw werkte Eli Dasa de bal in eigen doel. De Israëliër beleefde een ongelukkige avond, want vier minuten later verspeelde de rechtsback in de opbouw de bal, waarna invaller Daniël van Kaam er met een droge knal 0-3 van maakte. Vitesse kwam nog wel terug tot 1-3 door een fout in het meevoetballen van FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh, die de bal te ver van zijn voet liet springen, en de bal via de inlopende Oroz in zijn doel zag gaan.

Het bleef bij 1-3, waardoor FC Groningen de eerste competitiezege boekte sinds 27 november vorig jaar, toen Fortuna Sittard met 4-1 werd verslagen. De ploeg van Buijs heeft door de zege afstand genomen van de degradatiezone en staat nu elfde met 22 punten uit twintig wedstrijden.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie