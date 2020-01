Fabian van Olphen ontbreekt in definitieve selectie EK handbal

Van de twintig handballers die in de afgelopen week deelnamen aan de Yellow Cup, een vierlandentoernooi in Zwitserland zijn er vier afgevallen. Dat zijn Fabian van Olphen, Alec Smit, Evert Kooijman en Rutger ten Velde.

Moeilijke beslissingen

„Voor dit viertal hebben verschillende redenen mij doen besluiten dat ze geen deel uitmaken van de selectie. Het was een moeilijke beslissing”, zegt Richardsson. „Van Olphen is tijdens de trainingsstage geblesseerd geraakt aan zijn knie.”

De handballers mogen voor het eerst deelnemen aan een EK. Het Europees kampioenschap vindt van 9 tot en met 26 januari plaats. Oranje speelt alle poulewedstrijden in het Noorse Trondheim en begint donderdag tegen Duitsland. Daarna volgen duels met Letland en regerend Europees kampioen Spanje. „Ons team is klaar om alles te geven en in staat om mooi handbal te laten zien. We kijken ernaar uit”, zegt Richardsson. Alleen de nummers 1 en 2 van elke poule gaan naar de hoofdronde van het EK.

Selectie Oranje: Jasper Adams, Dani Baijens, Samir Benghanem, Jeffrey Boomhouwer, Gerrie Eijlers, Ephrahim Jerry, Toon Leenders, Bart Ravensbergen, Tim Remer, Bobby Schagen, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Kay Smits, Ivo Steins, Luc Steins en Niels Versteijnen.