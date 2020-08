AZ wint dankzij fraaie treffers van Lille

AZ kwam na bijna een uur spelen weer op achterstand, maar pakte de winst dankzij fraaie doelpunten in de laatste twintig minuten van Yukinari Sugawara en Thomas Ouwejan. Bij Lille, de nummer 4 van afgelopen seizoen in de Franse competitie, deed de van Ajax overgekomen verdediger Sven Botman ruim een uur mee.

AZ had eerder in de voorbereiding verloren van Racing Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle, steeds met 1-0. Spits Myron Boadu maakte tegen Lille zijn eerste speelminuten in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Boadu, die net als Ron Vlaar en Calvin Stengs vanwege fysieke problemen de voorgaande wedstrijden moest missen, speelde de eerste helft. Stengs en Vlaar ontbraken opnieuw, net als de zieke doelman Marco Bizot.

Reservekeeper Hobie Verhulst werd na een uur spelen gepasseerd door de Franse rechtsback Jérémy Pied. De Japanse verdediger Sugawara schoot in de 72e minuut vanaf zo'n 30 meter de gelijkmaker binnen. Sugawara tekende zo voor het eerste doelpunt van AZ in de voorbereiding. De Alkmaarse ploeg pakte in het lege AFAS-stadion in de slotfase de winst dankzij een andere verdediger; Ouwejan schoot een vrije trap vanaf 25 meter met links in de kruising.

Maandag is de loting voor de tweede voorronde van de Champions League, met daarbij ook AZ. De Alkmaarders hebben bij de UEFA protest aangetekend tegen de verdeling van de Europese tickets die de KNVB maakte. Ajax kreeg het beste ticket voor de Champions League op basis van een beter doelsaldo dan AZ, dat afgelopen seizoen wel twee keer won van de Amsterdammers. De UEFA heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven. Alles wijst erop dat AZ op 25 of 26 augustus dus in actie komt in de voorronden van de Champions League.