Serena Williams eerder dan ooit naar huis

Williams schreef de Australian Open zeven keer eerder op haar naam, maar moest in Wang na ruim tweeënhalf uur tennis haar meerdere erkennen. Nog nooit werd ze in de derde ronde al uitgeschakeld in Melbourne.

„Dit is een onvergeeflijke nederlaag. Spelen zoals ik vandaag gedaan heb, dat kan gewoon niet. Echt niet. Het is niet professioneel, niet cool. Of ik nog terugkeer naar Melbourne? Ik mag er niet aan denken om hier nooit meer te spelen. Zo zit ik niet in elkaar. Morgen sta ik weer op het trainingsveld, om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.”

In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uiteindelijk uit naar 6-4. In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won.

De Amerikaanse moest in de derde set uiteindelijk het hoofd buigen voor de Chinese nummer 28 van de wereldranglijst. Wang neemt het in de vierde ronde zondag op tegen Ons Jabeur uit Tunesië.

Asleigh Barty

Asleigh Barty bereikte vrijdag wel de vierde ronde. De Australische nummer een van de wereld rekende in twee sets af met Jelena Rybakina uit Kazachstan: 6-3 6-2.

Rybakina nam in de eerste set het initiatief door op een 1-2 voorsprong te komen. Barty, als eerste geplaatst in Melbourne, kwam echter terug tot 2-4 en pakte uiteindelijk de set. Vanaf dat moment had ze weinig moeite meer met de Kazachse. De 23-jarige Australische had in totaal 78 minuten nodig om Rybakina te verslaan.

Barty neemt het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaanse Alison Riske en Julia Goerges uit Duitsland.