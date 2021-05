Giacomo Nizzolo stapt na eerste ritzege af in Giro d’Italia

Premium Wielrennen

Voor Dylan Groenewegen is belangrijkste dat zijn branie weer terugkeert

Dylan Groenewegen zal met gemengde gevoelens deze Giro d’Italia hebben verlaten. Natuurlijk kon de Amsterdammer na negen maanden schorsing niet verwachten dat hij meteen alle andere sprinters zou verslaan, al wilde de winnaar in Groenewegen dat wel. Of hem dat in de toekomst gaat lukken, is voor ied...