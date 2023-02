PSV-trainer Van Nistelrooy ziet ’bescheiden’ Feyenoord als titelfavoriet

De eerste indrukken zijn positief geweest, geeft Van Nistelrooy aan. „Patrick van Aanholt en Hazard maken een goede, frisse indruk. Ze zijn heel gemotiveerd. Het zijn zeer goede versterkingen voor onze selectie, qua leeftijd, ervaring en kwaliteit. Ze zijn beschikbaar, gretig en fit genoeg om een bijdrage te leveren. Ik had met beide spelers een heel positief gesprek. Ik heb honderd procent commitment en honger geproefd om zichzelf te bewijzen.”

Van Nistelrooy geeft aan dat Van Aanholt en Hazard sowieso nog geen 90 minuten aankunnen, omdat ze bij hun vorige clubs recent weinig hebben gespeeld. „Die informatie moet je meenemen. Ook in gesprek met de spelers, ook op basis van de data van de clubs waar ze vandaan komen. Ze zijn trainingsfit, maar ze moeten wel in minuten worden opgebouwd. We kunnen ze niet over de kop jagen met het risico op blessures. Ze zijn inzetbaar maar we moeten wel goed kijken hoe we dat gaan invullen”, aldus Van Nistelrooy, die aangeeft, dat desondanks een basisplaats niet uitgesloten kan worden.

De PSV-trainer kan in de Kuip niet beschikken over Mauro Junior, die nog geschorst is, Olivier Boscagli, die nog geen wedstrijdritme heeft na zijn kruisbandblessure, en de geblesseerde Fodé Fofana. Over Boscagli had hij goed nieuws. De Fransman gaat volgende week in een wedstrijd van Jong PSV zijn rentree maken.

Sangaré

Van Nistelrooy raakte in de recente transferwindow vijf selectiespelers kwijt en kreeg er drie voor terug. De PSV-trainer bekende dat hij gevreesd had nog een speler kwijt te raken en doelde daarmee op Ibrahim Sangaré. „Het is een klein wondertje dat hij hier nu nog speelt. Het verbaasde me dat niet gauw iemand tussendoor kwam met een grote zak geld. Ik was er heel blij mee dat dat niet gebeurde. Maar als ik zag hoe hij in de oefenwedstrijd tegen AC Milan speelde, dan had me het niet verbaasd als hij was opgehaald. Dat was zijn beste wedstrijd tot nu toe. Het was indrukwekkend. Maar hij heeft het heel goed naar zijn zin bij ons, hij ontwikkelt zich goed en wil de stappen maken om PSV dit seizoen verder te brengen. Het is mooi hoe hij erin staat.”

Favoriet

De PSV-trainer ziet koploper Feyenoord als favoriet voor de topper van zondag en ook als favoriet om de landstitel te pakken dit seizoen. „Ze zijn wel een beetje te bescheiden. Maar het is daar ’Geen woorden, maar daden’, dus wat wil je. Bij ons is het ’Eendracht maakt macht’ en dat houd je ook vol. Feyenoord is natuurlijk de favoriet voor de titel. Als je ziet wat ze elke week laten zien. Ze zijn heel constant, hebben pas één keer verloren, hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League zonder tussenronde. De selectie is volledig bij elkaar en ze hebben een trainer, die er voor het tweede jaar is. Dan kun je daar niet meer voor weglopen. Dat zij dat niet gaan roepen, is aan Feyenoord, maar dat zijn wel de feiten. Het is hoe de kaarten nu liggen, maar het is februari, dus laten we het bekijken hoe het verder gaat.”