Groeiend vertrouwen spelers in 4-3-3 uitgangspunt voor Louis van Gaal

Voetbal

Ajacied Antony luistert debuut in Braziliaans elftal op met doelpunt

Aanvaller Antony van Ajax heeft zijn debuut in het Braziliaanse elftal opgeluisterd met een doelpunt. De 21-jarige vleugelspits kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela in de 77e minuut bij een stand van 1-1 in het veld. Nadat Gabriel Barbosa de Brazilianen uit een strafschop op voorspron...