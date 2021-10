Louis van Gaal houdt mes op de keel van buitenspelers Oranje

Voetbal

Frankrijk in waar spektakelstuk langs België en naar finale Nations League

Frankrijk heeft de finale van de Nations League bereikt en zal zondag tegen Spanje om de eindzege spelen. In Turijn werd donderdagavond in de halve finale België in een waar spektakelstuk verslagen met 3-2, na een 0-2 achterstand. Theo Hernandez maakte in de slotminuut de winnende goal.