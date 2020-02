Wout Westerhof ziet in Mexico verrijkingen voor Eredivisie

José Juan Macias Ⓒ Getty Images

José Juan Macías (20), Chivas

Geschatte marktwaarde: 10 miljoen euro

„Ik denk dat hij van alle talenten in Mexico de allerbeste is”, zegt Westerhof. „Hij is een zeer veelbelovende spits, heeft zijn opleiding bij Chivas gehad en is op huurbasis doorgebroken bij Club León. Hij is er niet uitgekomen met León, een club binnen de Pachuca-groep, omdat hij zo snel en goedkoop mogelijk naar Europa wil. Hij is nu weer terug bij Chivas.”

Eugenio Pizzuto Ⓒ FIFA via Getty Images

Eugenio Pizzuto (17), Pachuca

Geschatte marktwaarde: nog onbekend

„Won de bronzen bal als één van de beste spelers op het WK onder 17 (Mexico verloor de finale van Brazilië, red.). Is als middenvelder een kruising tussen Guardado en Guti. Het gif van de één, het voetballende van de ander. Hij zou in maart op stage gaan bij Ajax, maar brak zijn been toen hij twee weken terug zijn debuut maakte voor Pachuca tegen León. Een akelig moment.”

Roberto Alvarado Ⓒ Getty Images

Roberto Alvarado (21), Cruz Azul

Geschatte marktwaarde: 7,5 miljoen euro

„Een linker middenvelder of buitenspeler. Mooie dribbel, goed linkerbeen. Dat is dit seizoen opnieuw te zien met vier assists in vijf wedstrijden.”

Alexis Vega Ⓒ Getty Images

Alexis Vega (22), Chivas

Geschatte marktwaarde: 3 miljoen euro

„Kleine aanvaller, speelt vooral als spits maar kan overal voorin uit de voeten. Kan ook een interessante speler voor Nederlandse clubs zijn.”