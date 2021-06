Depressieve Naomi Osaka staat niet alleen: ’Topsporters worden te weinig begeleid in het mens zijn’

Naomi Osaka stapte uit Roland Garros, omdat ze op haar vingers was getikt nadat ze had geweigerd om aan te schuiven voor persconferenties. Ⓒ REUTERS

Topsport kan naast euforisch geluk ook diepe ellende opleveren, zo blijkt maar weer in het geval van tennisster Naomi Osaka, die flink wat stof heeft doen laten opwaaien tijdens Roland Garros. Ook hordeloper Koen Smet, tienvoudig Nederlands kampioen, belandde (in 2016) in een depressie. Inmiddels is de 28-jarige Amsterdammer weer gelukkig en heeft hij veel geleerd. „Een topsporter is niet alleen maar een topsporter”, stelde hij november vorig jaar in een interview met deze krant. „Als het slecht gaat met je sportprestaties, hoeft het niet per se slecht te gaan met jou. Jij bent toch ook niet alleen maar journalist, mag ik hopen?”