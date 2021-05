Max Verstappen start vanaf P3 in Grand Prix van Portugal

Valtteri Bottas had kort voor de start van de kwalificatie wat problemen met zijn auto, waardoor de monteurs nog even flink aan de bak moesten om de Mercedes van de Fin startklaar te maken. Het bleek te gaan om een sensor in de versnellingsbak die vervangen moest worden, maar het euvel leverde Bottas uiteindelijk geen noemenswaardige problemen op.

In Q1 was Bottas zelfs de snelste. Verstappen (op softs) klaagde in de eerste kwalificatiesessie over een gebrek aan topsnelheid op het rechte stuk, en de Nederlander ging uiteindelijk als elfde door naar Q2. Daarin was geen plaats meer voor Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Lance Stroll en - opmerkelijk genoeg - Daniel Ricciardo. Het was de eerste keer in ruim anderhalf jaar (de Grand Prix van Japan in 2019) dat de Australiër niet door de eerste kwalificatiesessie kwam.

Verstappen startte Q2 op mediums, net als onder anderen zijn collega’s van Mercedes en Ferrari. In het laatste deel van de kwalificatie kwamen de vier coureurs weer op softs naar buiten. Na Q2 was het einde verhaal voor Fernando Alonso, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, George Russell en Yuki Tsunoda.

Sebastian Vettel kwalificeerde zich wél voor Q3 en dat was alweer even geleden voor de Duitser. De voorgaande vijftien races lukte het hem niet om zich op zaterdagmiddag bij de snelste tien te scharen. Vettel zag uiteindelijk hoe Bottas de snelste van de kwalificatie was.

Vrije trainingen

Tijdens de twee vrije trainingen van vrijdag klokte Verstappen twee keer de tweede tijd. De eerste keer achter Bottas, de tweede sessie achter Hamilton. Zaterdag, in de laatste sessie, was de Limburger de snelste. Verstappen startte vorig jaar vanaf P3 in Portugal en op die derde plek finishte hij ook, achter de Mercedessen van Hamilton en Bottas.

De Grand Prix van Portugal, de derde van dit Formule 1-seizoen, begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Hamilton is met 44 punten koploper in de WK-stand, Verstappen volgt de Brit op een punt achterstand. McLaren-coureur Lando Norris is met 27 punten de nummer 3. Pérez staat met 10 punten op de achtste plaats.

