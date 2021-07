Björn Kuipers fluit EK-finale: ’Het is zijn kwaliteit dat hij de spanning kan loslaten’

Premium Voetbal

’Pol van Boekel heeft Danny Makkelie als een baksteen laten vallen’

Wordt Louis van Gaal de bondscoach, dan krijgt hij de beschikking over een prima spelersgroep waarmee hij eenvoudig het WK 2022 kan halen en in Qatar hoge ogen moet gooien. Al blijft het apart dat de toekomstig werkgever van de bondscoach op audiëntie gaat in Portugal en daar trillend op de benen en...