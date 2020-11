Deze Formule 1-innovaties vonden hun weg naar de personenauto

Het wrak van de raceauto van de gecrashte coureur Romain Grosjean. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Voor de rokende hoop carbonfiber die overbleef na de crash van Romain Grosjean, zondagmiddag, zou je geen euro geven. Toch was het dit chassis van licht maar loeisterk koolstofvezel waaraan de Fransman zijn leven te danken had. Het is een van de innovaties uit de F1 die hun weg naar personenauto’s hebben weten te vinden.